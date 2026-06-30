محمود طاهر عن ثورة 30 يونيو: أنقذت الدولة وأطلقت مسيرة التنمية

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، باعتبارها ثورة شعبية خالصة أنقذت الدولة المصرية من حالة الفوضى والانقسام.

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن الثورة نجحت في استعادة إرادة الشعب، وحماية الهوية الوطنية، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني، كانت بمثابة نقطة الانطلاق لمسيرة تنمية شاملة غير مسبوقة.

وأوضح محمود طاهر، أن السنوات الثلاثة عشر الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والتعمير، من خلال إنشاء مدن جديدة وتوفير سكن ملائم لكل فئات المجتمع، وهو ما يعكس رؤية الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة".

نجاح ثورة 30 يونيو

وقال عضو مجلس النواب: "لولا نجاح ثورة 30 يونيو لما تحقق كل ما نراه اليوم من إنجازات في البنية التحتية والطرق والطاقة والإسكان، والتي غيرت وجه مصر بالكامل وأعادت لها مكانتها".

وتقدم النائب محمود طاهر، بتحية تقدير لأرواح شهداء الوطن، وتحية إجلال لجيش مصر وشرطتها الذين كانوا الدرع والسند لإرادة الملايين، مؤكدًا أن مصر وشعبها العظيم يستحقون كل عام مزيدًا من التقدم والاستقرار والازدهار.