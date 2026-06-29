برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى ومهدت لبناء دولة قوية حديثة

تقدم النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ستظل واحدة من أعظم اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن، حين انتصر الشعب لإرادته وحمى دولته من السقوط في أيدي الفوضى والعبث.

ملحمة وطنية حقيقية أعادت مصر إلى مسارها الصحيح

وقال حمزة، في بيان له، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد خروج جماهيري أو حدث سياسي عابر، بل كانت ملحمة وطنية حقيقية أعادت مصر إلى مسارها الصحيح، وأسقطت مخططات الفوضى والتفكيك، ورسخت لمرحلة جديدة عنوانها الدولة القوية، والمؤسسات الراسخة، والقرار الوطني المستقل.

وأضاف أن ما تحقق بعد الثورة من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطرق، والإسكان، والتعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة، يعكس حجم الإرادة السياسية الصادقة في بناء وطن يليق بالمصريين، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة لم تعد مجرد شعار، بل واقع ملموس يراه المواطن في كل ربوع الجمهورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت أن تعيد للدولة المصرية هيبتها، وأن تبني مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت أكثر صلابة وقدرة على حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية وسط ما تشهده المنطقة من اضطرابات ومتغيرات متسارعة.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأشار إلى أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، والتمسك بوحدة الصف الوطني، باعتبارها السلاح الحقيقي لعبور التحديات واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

واختتم محمد حمزة بيانه بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا وشرطة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، حتى تظل مصر قوية، آمنة، ومزدهرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.