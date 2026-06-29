النائبة جيهان شاهين: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة هيبتها ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته والحفاظ على هويته الوطنية، وإفشال مخططات إسقاط مؤسسات الدولة، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت شاهين، في بيان لها بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن هذه الثورة جسدت وعي المصريين وإدراكهم لحجم التحديات التي كانت تواجه الوطن، مؤكدة أن خروج الملايين في مختلف المحافظات عكس الإرادة الشعبية الحقيقية في حماية الدولة والحفاظ على مقدراتها.

انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب كان قرارًا تاريخيًا حافظ على استقرار البلاد

وأضافت أن انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب كان قرارًا تاريخيًا حافظ على استقرار البلاد، ومهد الطريق أمام إطلاق مشروع وطني طموح لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس حديثة، يقوم على التنمية المستدامة وتعزيز الأمن وترسيخ مؤسسات الدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال السنوات الماضية في قيادة مصر نحو مرحلة غير مسبوقة من الإنجازات، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت شاهين أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو تمثل نموذجًا للدولة الحديثة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بما يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

القوات المسلحة.. تضحيات في سبيل حماية الوطن

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بتوجيه التحية إلى الشعب المصري، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكدة أن ذكرى 30 يونيو ستبقى رمزًا لوحدة المصريين، وحافزًا لمواصلة العمل واستكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.