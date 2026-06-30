30 يونيو صفحة خلدها التاريخ.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض دور الثقافة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، ذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، تحت عنوان "30 يونيو.. صفحة خطها التاريخ"، مسلطًا الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتحديات التي واجهتها الدولة في مختلف القطاعات.

وأكد البرنامج أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق نحو تنفيذ مشروعات قومية كبرى وإعادة بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم في العديد من الملفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول البرنامج دور الثقافة في الحفاظ على الهوية المصرية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء، مشيرًا إلى أهمية القوة الناعمة في مواجهة محاولات طمس الهوية والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي لمصر.