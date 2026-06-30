وكيل "دفاع النواب" : ثورة 30 يونيو كانت ضرورية ولولاها لكانت هوية مصر قد انتُزعت

أكد النائب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورية ولولا هذه الثورة لكانت هوية مصر قد انتُزعت، وهو ما لم يستطع الاستعمار تغييره، موضحا أن الجماعة الإرهابية كانت تريد تغيير الهوية المصرية، ولكن ثورة 30 يونيو، التي قام بها الشعب، عادت مصر إلى طبيعتها المدنية.

وقال النائب المصري، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، إن ثورة 30 يونيو نجحت في استعادت الهوية الوطنية، وفي تخليص مصر والمنطقة بأسرها من مشروع اختطاف الدولة باسم الدين، الذي كانت جماعة الإخوان الإرهابية تروج له، ليس في مصر فقط ، وإنما في المنطقة العربية بأسرها.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو منعطف تاريخي في سجل تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث أظهر الشعب المصري معدنه الأصيل، ورفض كل محاولات اختطاف الدولة، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو ستظل عنوانا للإرادة المصرية القوية التي لا تقهر، وستظل مصر رايتها شامخه تعانق السحاب، برغم كل التحديات والصعاب التي تواجهها.

وأشار إلى أنه يكاد أن يجزم بأنه لا توجد دولة تعرضت لتهديدات وخيانات، كما تعرضت له مصر قبل ثورة 30 يونيو وتحديدا عام 2012 أبان حكم الجماعة الإرهابية، لافتا إلى أنه رغم كل هذه التحديات، ظلت مصر صامدة بنسيجها الواحد، وخرجت بمنظومة اقتصادية وأمنية ودفاعية على أعلى مستوى.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الشعب المصري العظيم استطاع في ثورة 30 يونيو وما بعدها، أن يحول مصر من دولة كانت لا تعرف مصيرها إلى دولة أصبح لها درع وسيف ومسار تنمية غير مسبوق، وأثرت في المنطقة كلها عقب سقوط مشروع الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، أنقذت المنطقة والعالم من براثين الإرهاب والإرهابيين.

وعن ما بعد 30 يونيو، قال النائب إبراهيم المصري :"بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشخصية، فإن 30/6 علامة فارقة فعلًا على مصر وعلى المنطقة... نجني ثمارها اليوم في الأمن الذي تعيش به مصر، والذي أشاد به رئيس أكبر دولة في العالم رئيس أمريكا ،عندما تحدث عن الأمن والأمان في مصر.. واليوم كل اللاجئين، برغم التحفظات، تتجه أنظارهم إلى مصر.. ومصر أيضًا الدولة الوحيدة التي لم يهاجر شعبها عبر العصور، بل هي دولة جاذبة عاش فيها الإغريق، والقبائل العربية المهاجرة، واليونانيون، وكل الشعوب، ومرجع ذلك الأمن والأمان الذي تتمتع به".

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قائلا: "ولو تحدثنا عن الناحية الأمنية، نرى أن وزارة الداخلية تقوم بمجهودات كبيرة، وقدمت شهداء من أجل إنفاذ إرادة الشعب المصري، منذ 30 يونيو وحتى هذه اللحظة... الجهد الأمني المتواصل والتطور الحاصل في أجهزة الأمن يبدأ من اختيار الطالب في كلية الشرطة، والمناهج التي تُدرس له، المرتبطة بحقوق الإنسان...اليوم في كل قسم هناك ضابط مسؤول عن حقوق الإنسان... ونرى التكنولوجيا التي تستخدمها وزارة الداخلية، وعلى رأسها وزير يحظى بحب الشباب، وحب الشعب، وحب رجال الشرطة، نرى استراتيجية كاملة تبدأ من شكل الأقسام إلى المنظومة الأمنية بأكملها".

ونوه بالقول : "اليوم أصبح المواطن شريكًا مع الشرطة في البلاغات.. يمكن لأي مواطن أن يرفع بلاغًا على صفحة وزارة الداخلية، فتتحرك الشرطة فورًا، مثلها مثل المطافئ. وجود مواطن إيجابي يُبلغ عن أي سلوك سلبي، حتى ما يتعلق بتعذيب الحيوانات، أمر في غاية الأهمية، ووزارة الداخلية تتخذ إجراءات حيال ذلك. لأنه إذا لم يكن هناك أمن، فلا يوجد استثمار، فالأمن يساوي الاستثمار".

وقال النائب اللواء إبراهيم المصري : "نرى اليوم منشآت الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل كنموذج مصري يتحدث عنه العالم كله بلا مبالغة.. الأجهزة التي تستخدمها الشرطة على أعلى مستوى...اليوم يمكنك دخول مول، وتجديد بطاقتك وأنت واقف، أو تجديد جواز سفرك وأنت جالس. كل هذا جديد على مصر، وكل هذا من ثمار 30 يونيو".

ووجه التحية لكل من ساهم وكل من شارك في 30/6، وعلى رأسهم الشعب المصري. لأن النقطة الأهم هي الأمن والأمان الذي تشعر به في مصر، إلى جانب الخطوات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة، معربا عن تقديره ورهانه على شعب مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والخارجية والداخلية التي ما زالت موجودة.

كما وجه رسالة للشعب المصري وخاصة الشباب، في ذكري 30 يونيو، قائلا :"إننا لسنا في أفضل الأحوال، ولسنا دولة منهارة. عانينا ومررنا بأزمات، وتأثرنا بالحروب، لكن صمود هذا الشعب نابع من وعيه بأن الوطن مستهدف..رأينا دولًا مجاورة تعاني حتى الآن، ولولا الوعي والنسيج الوطني المتأصل في الشعب المصري، لكانت مصر في منطقة خطورة حقيقية. لذلك أقول للشعب المصري كن دائمًا خلف قيادتك السياسية التي لم تفرط في مصر، وحررت سيناء من الإرهاب..وتقوم بناء وتدشين المشروعات القومية العملاقة ..وأنا أراهن على وعي الشعب المصري العظيم".