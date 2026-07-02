دجيش: قرار الأردني أدهم مخادمة بعدم احتساب ركلة جزاء لإنجلترا ضد الكونغو امتياز

أثنى أيمن دجيش، الخبير التحكيمي لقناة صدى البلد، على الأداء التحكيمي للحكم الأردني أدهم مخادمة خلال إدارته مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

وقال أيمن دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «أشيد بالحكم الأردني أدهم مخادمة، وقدم مباراة مشرفة للتحكيم العربي، وكان امتياز في إدارته لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية».

وأردف قائلًا: «حالة مطالبة هاري كين بركلة جزاء إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية هي حالة صعبة جدًا، وتمييز كبير من الحكم أدهم مخادمة بعدم احتساب ركلة الجزاء وتقنية الفيديو أكدت على صحة قراره

وفي سياق آخر، أشار دجيش إلى أن هدف كليان مبابي الملغي أمام السويد في مباراة أمس كان قرارًا صحيحًا لأن مبابي كان متقدمًا عن المدافع بجزء من الجسم.