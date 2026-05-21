تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله مريض التوحد بكفر الدوار لجلسة 19 يوليو

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى جلسة 19 يوليو المقبل، لحضور الطفل المجني عليه، واستشاري الجراحة العامة، وباقي شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم للطبيب الشرعي، وأحد شهود الإثبات، ودفاع المجني عليه والمتهم في القضية.

كان المستشار محمود إبراهيم الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة العامة م.ح.ا، 45 عاما، مقيم كفر الدوار، بالتعدي على الصغير م.م من ذوي الإعاقة "مصاب بمرض التوحد"، والذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما، وكان ذلك بالقوة.

وبهذا يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمواد 45، 1/46 بند 3، 47، 58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.