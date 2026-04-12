قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير فرج يكشف عن أسباب فشل مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران
رئيس إيران: التوصل إلى اتفاق مرهون باحترام الولايات المتحدة حقوق شعبنا
منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف
رسائل نارية من طهران.. أحمد موسى: واشنطن تضغط وإيران ترد بورقة هرمز
التهديدات قادمة.. نتنياهو من داخل لبنان: تواجدنا مستمر وعملياتنا متواصلة
أسعار كروت شحن الموبايل والانترنت.. هل ارتفعت؟
تصعيد نووي وتوترات جيوسياسية.. إيران ترفض شروط واشنطن وتلوّح بورقة مضيق هرمز
قضية سيدة الإسكندرية.. أحمد موسى: الناس بتكتب علشان الفلوس والمتابعات والمشاهدات
1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها
أحمد موسى: حملات ممنهجة لتشويه مصر وقرار حظر النشر خطوة لحماية المجتمع
نيويورك تايمز: الحصار البحري لمضيق هرمز بمثابة عمل حربي ضد إيران
بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام

موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
عبد الفتاح تركي

موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام .. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث أعلنت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026، والذي يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير دعم نقدي مباشر يساعدها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2026 يبدأ اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2026، على أن يستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية شهر أبريل، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة دون تكدس أو ضغط على منافذ الصرف المختلفة.

تكافل وكرامة

ويأتي هذا التوقيت ضمن الجدول الزمني المعتاد لصرف الدعم النقدي، والذي تحرص الوزارة على الالتزام به شهريًا، لضمان انتظام حصول المستحقين على المساعدات المالية في موعدها المحدد، بما يعزز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتشمل الشروط الآتية.

ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا.

ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.

أن يكون لدى الأسرة أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وتعكس هذه الشروط حرص الدولة على توجيه الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع ربطه بمعايير تعليمية وصحية تضمن تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة على المدى الطويل.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أبريل 2026

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 بشكل إلكتروني، حيث يمكن للمواطنين معرفة تفاصيل الاستحقاق من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إلى المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 من خلال اتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة من القائمة الرئيسية.

إدخال الاسم الرباعي للمستحق بشكل صحيح.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

الضغط على خيار الاستعلام.

تظهر كافة البيانات المتعلقة بالمعاش وقيمة الاستحقاق بشكل واضح.

وتسهم هذه الخطوات في تسهيل عملية المتابعة للمستفيدين، حيث يمكنهم معرفة موقفهم من الدعم بشكل سريع ودقيق، دون الحاجة إلى الانتظار أو التوجه إلى الجهات المختصة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 يتم من خلال عدد من المنافذ الرسمية التي تتيح سهولة الوصول للمستفيدين في مختلف المحافظات، وتشمل هذه المنافذ بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

وتوفر هذه المنافذ تغطية واسعة تضمن وصول الدعم إلى جميع المستفيدين، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الزحام وتسهيل عمليات الصرف، خاصة في ظل العدد الكبير من الأسر المستفيدة من البرنامج.

أهمية برنامج تكافل وكرامة للأسر المستحقة

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية ويعزز من قدرة هذه الفئات على تلبية احتياجاتها الأساسية.

كما يساهم البرنامج في تحسين المؤشرات الاجتماعية من خلال ربط الدعم بالتعليم والصحة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة دعم مستدامة تستهدف التنمية البشرية إلى جانب الدعم المالي المباشر.

