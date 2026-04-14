وزارة التضامن تفتح باب صرف «تكافل وكرامة» عبر ماكينات ATM.. غدا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء، صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أبريل 2026.

ويبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية بعد غدا الأربعاء كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي شاركت في ورشة عمل فنية دولية بعنوان “إطلاق الإمكانات المعرفية: تحليلات مبتكرة لأثر برنامج تكافل وكرامة”، التي عُقدت جلساتها بمقر مكتب البنك الدولي في واشنطن وافتراضياً، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات البحثية والتنموية.