ما اتحركش.. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك الآن

شهدت اسعار العملات العربية استقرارا امام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 8-10-2026 على مستوي البنوك .

سعر العملات العربية اليوم

وسجلت اسعار العملات العربية ثباتًا دون تغيير منذ آخر تعامل في البنوك منذ أمس.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13ز95 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.

سعر الدينار الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.26 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 138.76 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.ز

سعر الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري 14.35 جنيها للشراء و 14.39 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني إلي 7.8 جنيها للشراء و 7.82 جنيها للبيع .