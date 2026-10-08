ما اتحركش.. العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك الآن

شهدت اسعار العملات العربية استقرارا امام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 8-10-2026 على مستوي البنوك .
سعر العملات العربية اليوم
وسجلت اسعار العملات العربية ثباتًا دون تغيير منذ آخر تعامل في البنوك منذ أمس.
سعر الريال السعودي
وبلغ سعر الريال السعودي 13ز95 جنيها للشراء و 13.97 جنيها للبيع.
سعر الدينار الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي 169.76 جنيها للشراء و 170.26 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيها للشراء و 14.28 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
وصل سعر الدينار البحريني 138.76 جنيها للشراء و 139.15 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني
وصل سعر الريال العماني 135.89 جنيها للشراء و 136.27 جنيها للبيع.ز
سعر الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري 14.35 جنيها للشراء و 14.39 جنيها للبيع.
سعر الدينار الأردني
وصل سعر الدينار الأردني إلي 7.8 جنيها للشراء و 7.82 جنيها للبيع .