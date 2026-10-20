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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ14 جنيهاً.. إلى أين وصل سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك؟

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
رانيا أيمن

يشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم حالة من الاستقرار والارتفاع الطفيف، ليواصل بذلك تحركاته المرتفعة ومكاسبه القوية مقابل الجنيه المصري مستقرًا فوق حاجز الأربعة عشر جنيهًا، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لآخر المستجدات المصرفية.

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر شراء 14.49 جنيه (في بنك HSBC و QNB الأهلي)

أقل سعر شراء 14.35 جنيه (في البنك المركزي المصري وبنك الكويت الوطني وبنك العقاري المصري العربي)

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أعلى سعر بيع 14.67 جنيه (في بنك الكويت الوطني NBK)

أقل سعر بيع 14.39 جنيه (في البنك المركزي المصري والبنك العقاري المصري العربي)

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

اتش اس بى سي HSBC الشراء 14.49 والبيع 14.52

QNB الأهلي الشراء 14.49 والبيع 14.52

المصرف العربى الدولى الشراء 14.48 والبيع 14.52

البنك التجاري الدولي CIB الشراء 14.47 والبيع 14.52

البنك المصرى الخليجى الشراء 14.45 والبيع 14.51

بنك البركة الشراء 14.45 والبيع 14.51

بنك التعمير والإسكان الشراء 14.44 والبيع 14.50

مصرف أبوظبى الإسلامى الشراء 14.44 والبيع 14.47

بنك قناة السويس الشراء 14.43 والبيع 14.53

بنك الإسكندرية الشراء 14.41 والبيع 14.52

البنك الأهلي المصري الشراء 14.41 والبيع 14.52

كريدى أجريكول الشراء 14.41 والبيع 14.52

بنك مصر الشراء 14.41 والبيع 14.51

البنك المركزى المصرى الشراء 14.35 والبيع 14.39

بنك الكويت الوطني NBK الشراء 14.35 والبيع 14.67

البنك العقاري المصري العربي الشراء 14.35 والبيع 14.39

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