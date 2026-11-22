أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع الملابس غير النظيفة في الغسالة أثناء الوضوء، وما إذا كان لمس الملابس التي أصابتها نجاسة يؤدي إلى انتقاض الوضوء.

حكم وضع الملابس غير النظيفة في الغسالة أثناء الوضوء

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن لمس الأشياء التي أصابتها نجاسة جافة لا يؤدي إلى انتقال النجاسة إذا لامست شيئًا جافًا، مؤكدًا أن النجاسة لا تنتقل في هذه الحالة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى ضرورة عدم المبالغة في التعامل مع هذه الأمور، محذرًا من فتح الباب أمام الوسوسة، التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن كل ما يلمسونه أصبح متنجسًا، ومن ثم تكرار غسل أيديهم وتغيير ملابسهم دون داعٍ.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه حتى إذا كانت النجاسة رطبة وانتقلت إلى اليد، فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما يكفي غسل الموضع الذي أصابته النجاسة لإزالتها، موضحًا أن وجود النجاسة على اليد أو القدم لا علاقة له بانتقاض الوضوء ما دامت لم تخرج من جسم الشخص المتوضئ.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة إذا كانت متوضئة ثم أصاب يدها بول طفلها، أو لامست نجاسة أثناء تغيير ملابس مريض أو رعايته، فإن وضوءها يظل صحيحًا، وعليها فقط غسل الموضع الذي أصابته النجاسة.