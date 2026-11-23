قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الكهرباء اللازمة للمصانع، موضحًا أن المبادرة تحقق عدة مزايا لقطاع الصناعة، في مقدمتها خفض تكلفة الكهرباء وتحسين الوضع المالي للشركات.

وأوضح «سلماوي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن قطاع الصناعة في مصر يمثل نحو 28% من استهلاك الكهرباء، ليأتي في المرتبة الثانية بعد القطاع المنزلي، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستهلاك بنحو 37% أو 38%، مشيرًا إلى أن ارتفاع حصة الاستهلاك المنزلي يرتبط بزيادة معدلات التوسع العمراني والتحول من السكن في المناطق الريفية إلى المدن، وما يصاحب ذلك من تغير أنماط استهلاك المواطنين وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الطاقة الشمسية أصبحت توفر للمصانع مصدرًا للكهرباء أقل تكلفة من الكهرباء التي تحصل عليها من الشبكة، والتي يعتمد إنتاجها بالأساس على الوقود، ومنه الغاز الطبيعي، وهو ما يساعد في تحسين الأوضاع المالية للشركات.

وأشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن من أهم مزايا الاعتماد على الطاقة الشمسية تحقيق ما يُعرف بـ«التوقعية»، موضحًا أن المستثمر يستطيع، عند إنشاء محطة للطاقة الشمسية، معرفة تكلفة الكهرباء التي ستنتجها لمدة تصل إلى 25 عامًا؛ لأن تكلفة الاستثمار تُدفع في البداية، بينما لا تمثل تكاليف التشغيل والصيانة نسبة كبيرة من التكلفة.



ولفت إلى أن أسعار الطاقة الشمسية لم تعد مرتفعة، بل أصبحت أقل من تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، موضحًا أن النظم الصغيرة التي تُركب أعلى المصانع أو المنازل تكون تكلفتها أعلى نسبيًا من المحطات الأكبر، التي تستفيد من اقتصاديات الحجم، فضلًا عن وجود خصائص مثل التتبع الشمسي، في حين تكون المحطات الأخرى ثابتة إلى حد كبير.