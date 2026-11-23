نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة البحر الأحمر مجموعة من الأنشطة المتكاملة في مجالات التوعية البيئية والمتابعة الميدانية وبناء القدرات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبهدف نشر السلوك البيئي السليم والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية.

ندوة لترشيد استهلاك المياه والطاقة بمدرسة الغردقة الثانوية بنات

وفي إطار خطة التوعية البيئية بمحور التربية والتعليم والأزهر الشريف، نظمت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي ندوة توعوية بمدرسة الغردقة الثانوية بنات، تناولت ثقافة الترشيد باعتبارها أسلوب حياة، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة والعلاقة المتبادلة بينهما.

وشاركت الطالبات في تعليق الملصقات والرسائل الإرشادية داخل المدرسة، بهدف تحويل المفاهيم البيئية إلى سلوكيات وممارسات يومية.

حملة ميدانية لمتابعة المحال والباعة بمنطقة أبو العباس

وامتدت الأنشطة إلى الجانب الميداني، من خلال تنفيذ حملة توعية ومتابعة بمنطقة أبو العباس، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة – حي جنوب الغردقة، وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الصحة والسكان.

وشملت الحملة المرور على المحال والباعة بالمنطقة، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، والتأكد من سلامة وجودة الأغذية المتداولة، بما يعزز الرقابة الميدانية إلى جانب جهود التوعية.

تدريب إقليمي لتأهيل العاملين في مجال حماية البيئة البحرية

وفي سياق دعم الكوادر الفنية، شاركت إدارة التفتيش والملاحقة القانونية، ممثلة في قسم تقييم الأثر البيئي، في الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان «تنمية القدرات البشرية من أجل إدارة مستدامة ومتكاملة للبحر الأحمر وخليج عدن».

وينظم الدورة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع المعهد الدولي للمحيطات، وتتضمن برنامجًا علميًا وتطبيقيًا يتناول قضايا بيئية وجيولوجية مرتبطة بحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.

وتعكس هذه الأنشطة تنوع جهود إدارة شؤون البيئة بالبحر الأحمر، من التوعية داخل المؤسسات التعليمية، إلى المتابعة الميدانية وتأهيل العاملين، بما يدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمحافظة.