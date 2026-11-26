كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس اعتذار حمادة السيد وهادي محمد عن عدم التواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة سامي قمصان.

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الفريق الأول بالنادي الأهلي خاض تدريباته اليوم في مقر النادي بمدينة نصر، بحضور سامي قمصان، المدير الفني، الذي تواجد منذ الساعة العاشرة صباحًا، إلى جانب وائل جمعة، مدير الكرة.

وأضاف أن الساعة الحادية عشرة صباحًا شهدت عقد جلسة بين سامي قمصان وكل من حمادة السيد، الذي تم استبعاده من الجهاز الفني للفريق الأول، وهادي محمد قمصان، محلل أداء الفريق وابن شقيق سامي قمصان.

وأوضح أن الثنائي تحدث مع سامي قمصان وأبلغه باعتذاره عن عدم الاستمرار ضمن الجهاز الفني، لأسباب مختلفة، مشيرًا إلى احتمالية شعورهما بعدم وجود ترحيب كافٍ بوجودهما، رغم الإعلان الرسمي من جانب النادي عن انضمامهما للجهاز.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن حمادة السيد وهادي محمد فضّلا رفع الحرج عن سامي قمصان، وتقدما باعتذار رسمي عن المهمة، على أن يعود الثنائي مجددًا إلى نادي المقاولون العرب للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت محرم.