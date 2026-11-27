خرجت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من منزل أسرتها عقب خلافات عائلية، لتبدأ رحلة البحث عنها بعد الإبلاغ عن تغيبها، وسط مخاوف ذويها من تعرضها لأي مكروه.

لحظات قليلة وتداول منشور مدعوم بصورة للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الفور تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وبالفحص تبين أن والدها تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة ناصر يفيد بتغيبها عقب مغادرتها المنزل ببنى سويف.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان وجود الفتاة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث جرى العثور عليها وسماع أقوالها.

وكشفت الفتاة أنها غادرت منزل أسرتها بإرادتها بسبب الخلافات العائلية، ونفت تعرضها لأي مكروه خلال فترة غيابها، لتنتهي رحلة البحث عنها بالعثور عليها سالمة.

وفي ختام الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذت التعهد اللازم على أسرتها بحسن رعايتها، لتعود الفتاة إلى دائرة اهتمام أسرتها بعد ساعات من القلق والبحث.

تغيب فتاة عقب خروجها من منزلها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن تغيب فتاة عقب خروجها من منزلها ببنى سويف .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ناصر من (والد المتغيبة – مقيم بدائرة المركز) بتغيب ابنته (سن 17) عقب تركها المنزل لخلافات عائلية بينهم.

بتاريخ 26/ الجارى أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبسؤالها قررت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات ونفت تعرضها لمكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.