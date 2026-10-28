محافظ مطروح يوجه بتكثيف مبادرات القراءة والكتابة واكتشاف مواهب الطلاب

وجه اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، مع التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارهما أساس التحصيل الدراسي.

التوسع فى المبادرات التعليمية

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العاشرة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026، .

حيث شدد على التوسع في المبادرات التعليمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم مبادرة «اقرأ» وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم والبرامج المدرسية.

كما وجه بتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب العلمية والفنية والرياضية والثقافية بين الأطفال والشباب، والاهتمام بتشجير المدارس ومتابعة أعمال الزراعة والصيانة، بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية وتنمية قدرات الطلاب.