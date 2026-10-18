لقطات من مغادرة بعثة النادي الأهلي أوغندا

غادرت بعثة النادي الأهلي أوغندا، منذ قليل، في رحلة العودة للقاهرة، بعد خوض مباراة كيتارا في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

قلب الأهلي الطاولة على كيتارا الأوغندي وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



أهداف مباراة الأهلي وكيتارا

افتتح التهديف كيتارا الأوغندي في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها جدافي وهاب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى الأهلي.

وأحرز الأهلي الهدف الأول له في الدقيقة 68، بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد سيد زيزو نحو عمر الساعي داخل منطقة الجزاء، حيث راوغ الساعي ثم سددها لتمر بين أقدام حارس مرمى كيتارا وتسكن منتصف المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82، عن طريق أحمد مصطفي زيزو من علامة الجزاء.

وأضاع الأهلي هدفا في الدقائق الأولى من اللقاء؛ بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم.