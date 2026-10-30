التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية في منطقة المدينة المنورة غربي السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قوله في بيان إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المنطقة.

ويُعد هذا الهجوم الرابع الذي يعلن التحالف التصدي له داخل الأراضي السعودية، اليوم الجمعة، وفقًا للأناضول، إذ سبق أن أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في المنطقة الجنوبية، وصاروخ كروز في المنطقة الغربية، وطائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة.