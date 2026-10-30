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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيّرة حوثية في منطقة المدينة المنورة غربي السعودية

المدينة المنورة
المدينة المنورة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة قال إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه منطقة المدينة المنورة غربي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قوله في بيان إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة التي أطلقتها الجماعة باتجاه المنطقة.

ويُعد هذا الهجوم الرابع الذي يعلن التحالف التصدي له داخل الأراضي السعودية، اليوم الجمعة، وفقًا للأناضول، إذ سبق أن أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في المنطقة الجنوبية، وصاروخ كروز في المنطقة الغربية، وطائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة.

اليمن طائرة مسيّرة المدينة المنورة اللواء الركن تركي المالكي الطائرة المسيّرة صاروخ باليستي

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