أكاديمية الفنون تشارك في ختام إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت أكاديمية الفنون في الاحتفالية الختامية للإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإقليم القاهرة الكبرى، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت مشاركة الأكاديمية بحضور الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، إلى جانب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، والسفير هشام بدر، رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة.

وقدمت فرق الأكاديمية وطلابها الموهوبون مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة التي عكست ثراء المواهب الفنية بالأكاديمية، ونالت إشادة واستحسان الحضور، وشملت فقرة استعراضية للفنون الشعبية، إلى جانب فقرات موسيقية لعازف الكمان يس وائل، وعازف العود سعيد شرقي، وعازف الجيتار وائل ناصف.

وأُقيمت الاحتفالية بحديقة الأزبكية التراثية، إحدى أعرق الحدائق التاريخية بالقاهرة، والحديقة الوحيدة الواقعة في نطاق القاهرة الخديوية، والتي أعادت الدولة إحياءها وتطوير مبانيها وبحيرتها الأثرية ضمن مشروعات إحياء القاهرة الخديوية، بهدف استعادة رونقها الحضاري ومكانتها كمتنفس أخضر ووجهة تعكس عراقة العاصمة.