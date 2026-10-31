القبض على المتهم بسرقة بطارية دراجة نارية ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الصبية بسرقة بطارية دراجة نارية حال توقفها بأحد شوارع بورسعيد .







بالفحص أمكن تحديد مالك الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) ، وبسؤاله قرر بإكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه بأحد الشوارع بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 24/الجارى على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









