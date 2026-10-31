القبض على أدمن صفحة إدعى توفير بيانات عملاء شركات الإتصالات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن قدرته على توفير البيانات الخاصة بعملاء شركات الإتصالات المختلفة بمقابل مادى.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم قدرته على توفير البيانات الخاصة بعملاء شركات الإتصالات المختلفة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.