عقد الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، اجتماعا موسعا بقاعة الإرشاد الزراعي بمقر مديرية الزراعة، بحضور مديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز، ومديري الإدارات بالمديرية، لمناقشة سبل تطوير منظومة العمل الزراعي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.

جاء الاجتماع تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

وشدد وكيل وزارة الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة تحسين مستوى التعامل مع المواطنين والمزارعين، والالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات، مع سرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها والرد عليها خلال المواعيد القانونية المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المزارعين وتيسير حصولهم على الخدمات.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صغار المزارعين ضمن مشروع المليون فدان، خاصة ما يتعلق بالتوسع في زراعة محصول القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث وجه الكلحي مديري الإدارات الزراعية بتكليف رؤساء الوحدات الزراعية بتكثيف المرور الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين، لتعريفهم بتفاصيل المبادرة وشروط الاستفادة منها، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه الراغبين في المشاركة وزيادة المساحات المنزرعة بالقمح.

كما أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالتسلسل الإداري في نقل التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة، بحيث تمر من خلال مديرية الزراعة إلى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومنها إلى الجمعيات الزراعية بالقرى، لضمان وصول التوجيهات بصورة دقيقة ومنظمة إلى جميع الجهات المعنية.

وحذر من أي إخلال بمسار تداول التعليمات أو تقصير في تنفيذ التكليفات، مؤكدا تطبيق مبدأ المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مسؤول يثبت عدم التزامه بواجبات عمله.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد، وتكثيف الجهود الميدانية لدعم المزارعين وتطوير الأداء داخل القطاع الزراعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.