لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» ودراجتين ناريتين، على الطريق الزراعي السريع بالقرب من كوبري الصفصاف بمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، ما أسفر عن سقوط ضحية وعدد من المصابين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ودراجتين ناريتين بالطريق الزراعي السريع في نطاق مركز أرمنت، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين الأربعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان الشاب المتوفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.