شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد العتيق، ضمن جهود وزارة الأوقاف لتطوير المساجد والارتقاء بدورها الديني والدعوي، وإتاحة أماكن ملائمة للمواطنين لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

وجاء الافتتاح بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وإشراف الدكتور علي صديق أمير، مدير مديرية أوقاف الأقصر، حيث افتتح المسجد الدكتور محمود عبد الدايم الجندي، وكيل المديرية، وأم المصلين في صلاة الجمعة، وألقى خطبة بعنوان «حقوق الطفل في الإسلام».

وتناولت الخطبة مكانة الطفل في الشريعة الإسلامية، وما كفله له الإسلام من حقوق ورعاية واهتمام، مع التأكيد على أن مسؤولية تربية الأبناء لا تقتصر على توفير احتياجاتهم الأساسية، بل تمتد إلى غرس القيم والأخلاق الحميدة، وتنشئتهم تنشئة سليمة تسهم في بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

وحضر الافتتاح الشيخ حسن الأمير، مدير إدارة أوقاف إسنا، والشيخ علي شعبان، كبير المفتشين بإدارة أوقاف إسنا، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

ويأتي افتتاح مسجد العتيق في إطار خطة وزارة الأوقاف للاهتمام ببيوت الله، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين، وتعزيز دور المساجد في نشر تعاليم الإسلام السمحة والفكر الوسطي المستنير، بما يتجاوز أداء الشعائر إلى الإسهام في بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية داخل المجتمع.