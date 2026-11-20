شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، إقبالا سياحيا مميزا على رحلات البالون الطائر، حيث انطلقت 58 رحلة بالون حملت على متنها 1590 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية لمدينة الأقصر من أعلى، في تجربة سياحية تعد من أبرز الأنشطة التي تجذب زوار المدينة.

وقال الكابتن الطيار وائل أحمد، كابتن إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، إن الإقبال على الرحلات يعكس المكانة السياحية المتميزة التي تحظى بها الأقصر لدى السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن تجربة التحليق فوق المدينة تمنح الزائر فرصة استثنائية لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة، ومزيج فريد من المعالم الأثرية والمساحات الخضراء ونهر النيل في مشهد بانورامي رائع.

وأضاف أن رحلات البالون الطائر تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي بالأقصر، لما توفره من تجربة مختلفة تجمع بين المغامرة والاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ، مؤكدا أن الشركات تحرص على الالتزام بإجراءات السلامة والتشغيل، وتوفير تجربة سياحية متميزة لضيوف المدينة.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تنفرد بها الأقصر، حيث تبدأ مع الساعات الأولى لشروق الشمس، لتمنح السائحين فرصة مشاهدة معابد البر الغربي والشرقي والجبال الأثرية والقرى المحيطة، في مشهد يجسد عراقة الحضارة المصرية وجمال عاصمة السياحة العالمية.