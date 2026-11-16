مديرة مرصد الأزهر: ترسيخ القيم الأخلاقية ضرورة لتحصين الشباب من التأثيرات السلبية للفضاء الرقمي

قالت الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن ترسيخ منظومة القيم والأخلاق أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، وما يفرضه من تحديات على وعي الشباب وسلوكياتهم ومعايير اختيارهم للقدوة، مشيرةً إلى أن النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، التي تُعقد تحت شعار «قيمنا قوتنا»، تأتي استجابةً لهذه التحديات، وحرصًا على فتح حوار جاد مع الشباب حول القضايا التي تمس واقعهم ومستقبلهم.

أهداف منتدى اسمع وتكلم

وأوضحت الدكتورة رهام سلامة، أن المنتدى، منذ انطلاقه عام 2018، يتبنى رسالة تقوم على الاستماع الواعي، والحوار المسؤول، والتحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، انطلاقًا من تعاليم الإسلام التي تجعل الإنصات سبيلًا للفهم، والكلمة مسؤولية، والأحكام قائمة على العلم والبصيرة، وأشارت إلى أن التدفق الهائل للمعلومات والمحتوى الرقمي، وتعدد مصادر التأثير، أسهما في اختلاط المعرفة النافعة بالأفكار المضللة، وتراجع بعض معايير النجاح والقدوة أمام مظاهر الشهرة والانتشار، مستشهدةً بمؤشرات دولية تكشف حجم الحضور الرقمي في حياة الشباب، وما يصاحبه من تحديات تتعلق بالتحقق من المعلومات والتنمر الإلكتروني، وشددت سلامة على أن الأخلاق تمثل ركيزة أصيلة في بناء الإنسان واستقرار المجتمعات، وأن الإسلام جعل العدل والصدق والأمانة والرحمة وحسن الخلق من أسس الشخصية المسلمة.

وأكدت أن التقدم الحقيقي لا ينفصل عن منظومة قيمية راسخة توجه المعرفة، وتضبط السلوك، وتحفظ الحقوق، وتعزز المسؤولية تجاه الآخرين.

الاستماع إلى الشباب والتعرف على رؤيتهم وتساؤلاتهم

وأشارت الدكتورة رهام سلامة، إلى أن مرصد الأزهر يحرص على الاستماع إلى الشباب والتعرف على رؤيتهم وتساؤلاتهم، بما يسهم في بناء وعي نقدي يجمع بين العلم والفهم والالتزام الأخلاقي، مشيرةً إلى أن المرصد يواصل رسالته في إطار الرؤية المتكاملة للأزهر الشريف والدولة المصرية لبناء الإنسان وحماية وعيه، معربةً عن أملها في أن تسفر جلسات المنتدى عن رؤى وتوصيات عملية تدعم جهود التوعية والتنشئة وتعزز الحوار بين الأجيال والمؤسسات.

ويُعد منتدى «اسمع وتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، منصة حوارية لتعزيز التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغلهم، ويشهد هذا العام مناقشة محورين رئيسيين؛ يتناول الأول الجوانب القانونية والمؤسسية لحماية القيم والأخلاق ودور التشريعات ومؤسسات التنشئة في مواجهة الجرائم المستحدثة، فيما يركز الثاني على صناعة القدوة في زمن المؤثرين، ومنظومة القيم لدى جيلي Z وألفا، وسبل تحصين الشباب من الاستقطاب والتأثيرات السلبية، بما يعزز الوعي والتفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية.