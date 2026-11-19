التقى رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ عن مسئول رفيع المستوى من مكتب الرئاسة الكورية قوله: "إن لي وبوتين تحدثا لمدة عشر دقائق تقريبا خلال مأدبة عشاء ترحيبية أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج".

وأضاف المسئول أن الرئيسين اتفقا بشكل عام على السعي نحو التعاون في المجالات التي لا تواجه عقبات، رغم أن تحقيق ذلك لن يكون سهلا في ظل الظروف الراهنة .. كما اتفقا على ضرورة تخفيف التوترات ومنع تدهور الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية.

وفيما يتعلق بالقمة الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، أوضح المسئول أن قضايا شبه الجزيرة الكورية قد تطرح للنقاش، لكن من غير المرجح أن تحظى بأولوية على حساب قضية منع الانتشار النووي أو الحرب في إيران.