أكد رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج، اليوم /السبت/، أن السرعة تعد أمرا بالغ الأهمية في ظل المنافسة المحتدمة في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.

وقال لي - في تصريحاته خلال جولة تفقدية لمركز بيانات تحت الإنشاء في مدينة "أولسان" الواقعة جنوب شرق البلاد، أوردتها شكبة (تشانيل نيوز آشيا) - إن العالم بأسره يتنافس الآن، والسرعة تعد أمرا حيويا، معبرا عن أمله في أن يتمكن المشروع، الذي تبنيه مجموعة (إس كيه)، من جذب المزيد من الاستثمارات من شركات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كان يتركز بشكل رئيسي حول العاصمة سول، بيد أن مشروع "أولسان" يظهر أن النمو الإقليمي ممكن.

وأشار لي - عقب إبلاغه بأن نحو 900 شخص يعملون في الموقع - إلى أن المنشآت المتقدمة تفتقر إلى عمال البناء، مشددا على ضرورة أن تبحث الوزارات سبل تدريب القوى العاملة اللازمة لتشييد مراكز البيانات والبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وتطور مجموعة (إس كيه) الكورية مركز بيانات "أولسان" بالتعاون مع "خدمات أمازون ويب"، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي حتى عام 2029،وذلك وفقا لما أعلنته وزارة العلوم الكورية العام الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من عام 2027.