كشف مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، عن موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى يونس، خلال ظهوره في برنامج «البريمو» عبر قناة TEN، مع الإعلامي إسلام صادق، إنه لو كان يتولى القيادة الفنية للأهلي في الوقت الحالي، لاتخذ قرارًا باستبعاد إمام عاشور من مواجهة بيراميدز.

وأشار إلى أن إمام عاشور فرض شروطه على النادي الأهلي في أوقات كثيرة خاصة عند مناقشة تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض المواجهة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، في اختبار قوي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع اثنين من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة، وتذاع المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت”.