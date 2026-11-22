شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

محافِظة الوادي الجديد توضح ضوابط توفيق أوضاع الأراضي الزراعية المسحوبة بالفرافرة

أعلنت محافِظة الوادي الجديد، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، عن تنبيه مهم للمواطنين القائمين بالزراعة الفعلية والمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على المساحات التي جرى سحبها من الشركات والأفراد بمعرفة صندوق استصلاح الأراضي بالمركز.



حصر المساحات والأفراد القائمين بالزراعة الفعلية

وأوضحت المحافظة أنه لن يتم الاعتداد بأي طلبات لتوفيق الأوضاع قبل إجراء المعاينات الميدانية بمعرفة اللجان المختصة، والانتهاء من حصر المساحات والأفراد القائمين بالزراعة الفعلية على الطبيعة.

وأكدت المحافظة أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع لا يُعتد به إلا بعد مرور لجان المعاينة وحصر الأراضي المستزرعة فعليًا، بما يضمن تحديد المساحات والأفراد المستحقين وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة.

الوادي الجديد تواصل طرح الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنافذ البيع في الخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد استمرار ضخ كميات متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة بمنافذ البيع التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

طرح منتجات بشكل يومي أمام المواطنين

وأوضحت المحافظة أن منافذ البيع تواصل طرح المنتجات بشكل يومي، بكميات متنوعة وجودة عالية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني، من خلال التوسع في توفير السلع الغذائية ومتابعة مدى توافرها بصورة منتظمة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد استمرار المتابعة الميدانية للمنافذ الثابتة والمتحركة بمدينة الخارجة والقرى التابعة لها، للتأكد من انتظام عمليات البيع وتوافر الكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، مع استمرار تكثيف الجهود التنفيذية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

الكشف على 407 حالات بقافلة جامعة الوادي الجديد بقرية بغداد

وقّعت القافلة الطبية المتكاملة التي شاركت بها كلية الطب بجامعة الوادي الجديد الكشف الطبي على 407 حالات مرضية بقرية بغداد، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات.

مشاركة 5 تخصصات طبية بالقافلة

وشهدت القافلة مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، من خلال خمسة تخصصات طبية، حيث شارك الدكتور محمد جمال بقسم الأمراض الجلدية، والدكتور محمد خلف بقسم الأطفال، والدكتور علي سليمان علي بقسم جراحات العظام، والدكتورة جهاد صلاح الدين بقسم الرمد، والدكتورة أمل أحمد مصطفى بقسم الأمراض الباطنة.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 407 حالات مرضية، مع التوصية بتحويل عدد من الحالات إلى العيادات الخارجية بكلية الطب لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة، إلى جانب توجيه حالات أخرى لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة.

تحويل الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفى الجامعي

وجاءت هذه التوصيات في ضوء عدم توافر بعض الأجهزة والإمكانات والمرافق الصحية المتكاملة بالوحدات الصحية داخل القرى، بما يستدعي استكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة بالمستشفى الجامعي، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية المناسبة.

من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين مهران، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الكلية على أداء دورها المجتمعي، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي، وتسخير جميع إمكانياتها البشرية والطبية لخدمة المواطنين بمختلف أطياف المجتمع، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.