تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ولليوم الخامس عشر، أعمال الحملة المكبرة التي نفذها حي غرب المنصورة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، للتصدي لكافة أشكال التعديات على حرم الطريق العام، ومواجهة ظاهرة التلوث السمعي ومصادر الضوضاء التي تتسبب في إزعاج المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار الحملات الميدانية المكثفة بجميع الشوارع والميادين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، للتعامل الحاسم مع كافة المخالفات والتعديات، وعدم السماح بعودة الإشغالات أو استغلال الأرصفة وحرم الطريق بصورة غير قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي لمصادر الضوضاء والتلوث السمعي، وفرض الانضباط بالشارع، بما يحقق الراحة العامة ويحافظ على حق المواطنين في بيئة آمنة ومنظمة.

وقد تابع ميدانيًا أعمال الحملة محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بمشاركة اللواء محمد صبري الدين مساعد مدير أمن الدقهلية بقطاع شرق، والعميد عقل صالح مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد أحمد موافي مأمور قسم أول المنصورة، والعقيد محمد عاصم وكيل إدارة المرور، والمقدم مهند إيهاب رئيس عمليات المرور، والمقدم عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم أول المنصورة.

واستهدفت الحملة الميدانية الموسعة عددًا من الشوارع والمحاور الحيوية بنطاق حي غرب المنصورة، وشملت شوارع عبد السلام عارف، والجيش، ومدينة مبارك، والهدى والنور، وترعة المنصورية، ومجمع المحاكم، والمشاية السفلية، والجمهورية، وجيهان، وكلية الآداب، والجلاء، وبورسعيد.

وأسفرت أعمال الحملة في يومها الخامس عشر عن ضبط والتحفظ على 14 دراجة بخارية بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر المطلوبة، وتسليم الدراجات البخارية المضبوطة إلى إدارة مرور الدقهلية لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها.

كما أسفرت الحملة عن إزالة تعديات المحال التجارية والمقاهي التي تجاوزت المساحات القانونية المرخصة لها واحتلت أرصفة المشاة بالمخالفة للقانون، والتعامل الفوري مع تجمعات الباعة الجائلين، وإخلاء نهر الطريق منهم، فضلًا عن رفع ومصادرة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية والأعمدة والإطارات التالفة التي يتم وضعها بصورة عشوائية وغير قانونية لحجز أماكن انتظار السيارات.

وشملت الأعمال كذلك إزالة اللوحات الإعلانية واللافتات غير المرخصة التي تعوق الرؤية وتؤثر على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 23 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 352 مضبوطة متنوعة، تم إيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.