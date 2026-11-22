أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار متابعته الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ومتابعة أعمال رصف وتطوير شارع 6 أكتوبر بمدينة دكرنس، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، ومتابعة مراحل العمل أولًا بأول، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، مؤكدًا أن مشروعات الخطة الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

وكلف “ مرزوق” هاني أحمد رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها، والتنسيق المستمر مع الجهات والشركات المنفذة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأكد "مرزوق" استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق العامة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات.