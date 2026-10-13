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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شباك التذاكر في يوم.. كريم عبدالعزيز يتجاوز المليوني جنيه بـ"مطلوب عائليًا"

مطلوب عائليًا
مطلوب عائليًا
أحمد البهى

تمكن فيلم مطلوب عائليًا بطولة الفنان كريم عبد العزيز من تحقيق إيرادات مرتفعة، أمس بدور العرض السينمائي. 

وحقق الفيلم إيرادات من شباك التذاكر وصلت إلى 2 مليون و248 ألف جنيه ، في 90 شاشة عرض.

يأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

تفاصيل قصة فيلم «مطلوب عائليًا»

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.

فيلم مطلوب عائليًا مطلوب عائليًا الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز ياسمين صبري

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