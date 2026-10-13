نيكول سابا توجه رسالة مؤثرة لجورج وسوف: بموت فيك يا سلطان وملك الطرب

شاركت الفنانة نيكول سابا، صورة تجمعها بسلطان الطرب جورج وسوف، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وحرصت على توجيه رسالة محبة له، معبرة عن تقديرها الكبير له.

وعلقت نيكول سابا على الصورة قائلة: «الله يطوّل بعمرك يا أبو وديع يا سلطان وملك الطرب، باموت فيك».

وعلى صعيد نشاطه الفني، يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية والأوروبية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يبدأ جولته من العاصمة البريطانية لندن يوم 13 أكتوبر، من خلال حفل يقام على مسرح «إيفينتيم أبولو».

ويحيي وسوف حفله التالي في مدينة العقبة الأردنية يوم 17 أكتوبر، ضمن مهرجان «تونوفا»، بمشاركة الفنان وائل جسار، قبل أن يلتقي جمهوره في بغداد يوم 23 أكتوبر على مسرح «نخيل بغداد»، ثم يختتم حفلاته المعلنة خلال الشهر بحفل في العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد مشاركة جورج وسوف في الدورة الأربعين من مهرجان جرش بالأردن خلال يوليو الماضي، إذ عاد إلى المسرح الجنوبي بعد غياب دام ثلاث سنوات، وقدم باقة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.