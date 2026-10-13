قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وائل عبدالعزيز يرد على اتهامه بالمبالغة في الأجور: «أنا الغالي اللي تمنه فيه»
عجز 25% في أعداد التمريض.. تفاصيل جديدة بشأن التكليف والتوزيع
ترامب: سنساعد بوتين وزيلينسكي في عقد صفقة
محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري
آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية ..22 أكتوبر
هل تجوز الصلاة على النبي بنية الشفاء من المرض؟.. أمين الفتوى يجيب
يسعون لحرب مفتوحة.. روسيا تتهم بريطانيا بتعطيل جهود السلام في أوكرانيا
رغم الحرب والعقوبات.. أوروبا تشتري موارد طاقة روسية بـ 320.7 مليار دولار
تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
حياة جديدة لهاتفك القديم.. إطلاق نظام "لينيج أو إس 24" بميزات أندرويد 17
مصر مابتنساش ولادها .. تأمين خروج 15 بحاراً مصرياً عالقين في أوكرانيا
الملابس المناسبة في تقلبات الطقس.. كيف تحمين طفلك من البرد مع تغير درجات الحرارة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيكول سابا توجه رسالة مؤثرة لجورج وسوف: بموت فيك يا سلطان وملك الطرب

نيكول سابا وجورج وسوف
نيكول سابا وجورج وسوف
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة نيكول سابا، صورة تجمعها بسلطان الطرب جورج وسوف، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وحرصت على توجيه رسالة محبة له، معبرة عن تقديرها الكبير له.

وعلقت نيكول سابا على الصورة قائلة: «الله يطوّل بعمرك يا أبو وديع يا سلطان وملك الطرب، باموت فيك».

وعلى صعيد نشاطه الفني، يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية والأوروبية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يبدأ جولته من العاصمة البريطانية لندن يوم 13 أكتوبر، من خلال حفل يقام على مسرح «إيفينتيم أبولو».

ويحيي وسوف حفله التالي في مدينة العقبة الأردنية يوم 17 أكتوبر، ضمن مهرجان «تونوفا»، بمشاركة الفنان وائل جسار، قبل أن يلتقي جمهوره في بغداد يوم 23 أكتوبر على مسرح «نخيل بغداد»، ثم يختتم حفلاته المعلنة خلال الشهر بحفل في العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد مشاركة جورج وسوف في الدورة الأربعين من مهرجان جرش بالأردن خلال يوليو الماضي، إذ عاد إلى المسرح الجنوبي بعد غياب دام ثلاث سنوات، وقدم باقة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

الفنانة نيكول سابا بسلطان الطرب جورج وسوف ملك الطرب جورج وسوف العاصمة البريطانية الفنان وائل جسار مهرجان جرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

وزارة الخارجية المصرية

مصرع سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالخرطوم.. والخارجية تتحرك لنقل الجثمانين إلى الوطن

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

خسارة تتجاوز ال 1700 جنيه في سعر الجنيه الذهب على مدار أقل من شهر

مفاجأة!! تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب اليوم مقارنة بشهر سبتمبر

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا

الدكتور شريف باشا

" صحة النواب" تناقش تكليف الخريجين بالقطاع الطبي

خلال الجولة

مكافآت للمجتهدين ومحاسبة للمقصرين.. رسائل حاسمة من رئيس جنوب الدلتا للكهرباء

بالصور

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد