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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسرين أمين: حنان بنت الحاج حسين في «ولاد رزق» من أحب الأدوار ليا

نسرين أمين
نسرين أمين
شيماء جمال

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مجموعة من الشخصيات والأعمال الفنية التي تحبها وتعتز بتجربتها فيها، مشيرة إلى شخصية «حنان»، ابنة الحاج حسين في فيلم «ولاد رزق»، إلى جانب مشاركتها في «جزيرة غمام» و«نصيبي وقسمتك»، مؤكدة أن هذه الأعمال من التجارب التي تظل قريبة إلى قلبها، كما أعربت عن أسفها لاعتذارها عن المشاركة في «جزيرة غمام».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شخصية «حنان» في «ولاد رزق» من الأدوار التي تحبها، قائلة: «إزاي أنسى في الأدوار اللي بحبها حنان بنت الحاج حسين اللي في ولاد رزق؟»، كما تحدثت عن امتداد تجربتها في سلسلة الأفلام، موضحة أن الجزء الأول عُرض عام 2015، والثاني عام 2020، والثالث عام 2025، أي إن الرحلة امتدت لعشر سنوات، وذلك قبل أن تمزح بشأن احتمال مشاركتها في الجزء الرابع، قائلة: «يمكن نيجي ضيوف شرف بقى»، ثم أضافت: «أطلع مشهد».

وتطرقت نسرين أمين إلى حديث لميس الحديدي عن احتمال أن يخصص الجزء الرابع من «ولاد رزق» للشباب الأصغر سنًا، لكنها أبدت استعدادها للظهور فيه ولو بمشهد صغير، بينما أكدت لميس الحديدي أن الفيلم لا يمكن أن يستغني عنها أو عن النجوم الذين شاركوا في أجزائه السابقة، وهو ما قابلته نسرين بالموافقة.

كما أعربت نسرين أمين عن سعادتها بإشادة لميس الحديدي بمشهدها الصغير في فيلم «مطلوب عائليًا»، وقالت: «الله يخليكي، ميرسي، أنا فرحانة جدًا إن إنتي تقولي لي كده بجد، وإن أنا معاكي»، في إشارة إلى تقديرها لكلمات الإعلامية وإعجابها بأدائها، فيما بادلتها لميس الحديدي التعبير عن سعادتها باستضافتها في البرنامج.

وعن مستقبل ابنتها أمينة، أكدت نسرين أمين أنها لا تفرض عليها مجالًا بعينه، بل تتمنى أن تختار ما تحبه بنفسها، قائلة: «أنا أمينة أحب إن هي تعمل أي حاجة هي عايزاها، وربنا يوفقها في أي حاجة هي عايزاها»، موضحة أن خياراتها قد تشمل التمثيل أو الغناء أو صناعة محتوى على تيك توك أو العمل في المحاماة.

وكشفت أن ابنتها تخرجت في كلية الحقوق بجامعة السوربون، معربة عن تقديرها لما أنجزته في دراستها، وقالت: «سوربون حقوق.. فأصلًا كتر خيرها إن هي اتخرجت من الكلية الصعبة دي»، في حين أشارت لميس الحديدي إلى صعوبة دراسة الحقوق باللغة الفرنسية، ووافقتها نسرين أمين على أن ابنتها تستحق التقدير لاجتيازها هذه المرحلة.

وشددت نسرين أمين على أنها ستدعم ابنتها إذا قررت دخول مجال التمثيل، مؤكدة أنها لن تقف في طريقها، بل سترحب بمنافستها لها، وقالت مازحة: «أهو طبعًا، يا ريت! هي أحلى وأشطر، وكل حاجة، وأظرف، وكل حاجة»، في تعبير عن فخرها بابنتها وثقتها في قدراتها، بينما علقت لميس الحديدي بأن الأمهات عادة ما يرين أبناءهن الأجمل والأشطر، مؤكدة أن أمينة جميلة بالفعل.

واختتمت نسرين أمين اللقاء بتبادل الشكر مع لميس الحديدي، بعدما أعربت المذيعة عن سعادتها باستضافتها، فيما شكرتها الفنانة على الحوار وعلى كلماتها الإيجابية، قبل أن تعلن لميس الحديدي للمشاهدين استعداد فريق البرنامج للتوجه إلى الجونة، وتقديم تغطية مباشرة لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس، مع وعد بنقل تفاصيل الحدث وحكاياته للمشاهدين.

نسرين أمين ولاد رزق جزيرة غمام نصيبي وقسمتك التمثيل

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