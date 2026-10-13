بعد إعلان تكريم آسر ياسين فى القاهرة السينمائي.. محطات صنعت ملامح تجربته السينمائية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منح الفنان آسر ياسين جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما المصرية، وما قدمه من أدوار متنوعة، حيث يعد آسر ياسين من من أهم فنانين جيله، وفى السطور التالية نرصد أبرز أعماله فى السينما المصرية.

1. الجزيرة 2007

المخرج: شريف عرفة

تدور أحداثه حول منصور الحفني، الرجل الذي يفرض سيطرته على جزيرة في صعيد مصر، ويبني نفوذه من خلال تجارة المخدرات والسلاح. يدخل في صراع مع الشرطة والقوى المحيطة به، في إطار من الجريمة والتشويق والصراع على السلطة.



2. الوعد 2008

المخرج: محمد ياسين

فيلم جريمة وتشويق يدور حول رجل أعمال يدخل في صراعات خطيرة تتشابك فيها المصالح والانتقام والعلاقات الشخصية، وتتكشف تدريجيًا أسرار الماضي التي تؤثر في مصائر الشخصيات.



3. زي النهارده 2008

المخرج: عمرو سلامة

دراما نفسية ورومانسية تتناول علاقة عاطفية تتأثر بحدث مأساوي، وتتشابك فيها مشاعر الحب والفقد والذنب. يعتمد الفيلم على أجواء نفسية غامضة، ويطرح تساؤلات حول تأثير الصدمات في حياة الإنسان.



4. جنينة الأسماك 2008

المخرج: يسري نصر الله

يتناول حياة مجموعة من الشخصيات في القاهرة، وما تخفيه من أسرار ومخاوف ورغبات وعلاقات معقدة. يستخدم الفيلم الإذاعة والقصص الإنسانية المتقاطعة لاستكشاف الوحدة والحرية والجانب الخفي من المجتمع.



5. رسائل البحر 2010

المخرج: داود عبد السيد

يحكي عن يحيى، الطبيب الشاب الذي يعاني من التلعثم، ويترك القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية بحثًا عن بداية جديدة. هناك يلتقي بأشخاص مختلفين، وتتشابك حياته مع حكاياتهم في رحلة إنسانية وفلسفية عن العزلة والحب والبحث عن الذات.



6. فرش وغطا 2013

المخرج: أحمد عبد الله

يبدأ الفيلم بهروب سجين من السجن أثناء أحداث ثورة يناير 2011، ثم يتتبع رحلته وسط القاهرة ومناطقها الشعبية والمهمشة، حيث يحاول النجاة وفهم عالم تغير فجأة. يقدم صورة واقعية ومختلفة عن المجتمع في لحظة اضطراب تاريخية.



7. لامؤاخذة 2014

المخرج: عمرو سلامة

يتناول قصة هاني، الطفل الذي يفقد والده وينتقل إلى مدرسة جديدة، ويخفي ديانته المسيحية خوفًا من تعرضه للتنمر والتمييز. يناقش الفيلم بأسلوب إنساني قضية التعصب الديني وتأثير المجتمع في الأطفال، مع مواقف تجمع بين الكوميديا والدراما.



8. أسوار القمر 2015

المخرج: طارق العريان

تستيقظ زينة فاقدة للبصر والذاكرة، وتجد نفسها على متن مركب وسط مطاردة بين رجلين يرتبطان بماضيها. ومن خلال التسجيلات التي تركتها، تحاول استعادة ذكرياتها وكشف حقيقة علاقتها بكل منهما، في إطار رومانسي مليء بالغموض والتشويق.



9. تراب الماس 2018

المخرج: مروان حامد

يعمل طه مندوبًا طبيًا، وتنقلب حياته بعد مقتل والده واكتشافه أسرارًا خطيرة تركها وراءه. يقوده التحقيق إلى شبكة من الفساد والجريمة وشخصيات نافذة، ويجد نفسه أمام أسئلة أخلاقية حول الانتقام والعدالة. الفيلم مقتبس من رواية أحمد مراد.



10. صاحب المقام 2020

المخرج: محمد العدل

يحيى رجل أعمال ثري يسعى إلى هدم مقام تاريخي لبناء مشروع سياحي مكانه، لكن حياته تتغير بعد سلسلة من الأحداث غير المتوقعة. تقوده امرأة غامضة تُدعى روح إلى رحلة لمراجعة نفسه ومواقفه، في فيلم يناقش الإيمان والندم والرحمة والعلاقة بين الإنسان ومعتقداته.



11. شماريخ 2023

المخرج: عمرو سلامة

رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر سلاح، يحاول كسب اعتراف والده به من خلال تنفيذ مهام إجرامية لصالحه. لكن عندما يُكلَّف بالتخلص من أمينة، ابنة أحد أعداء والده، يتردد في تنفيذ المهمة ويساعدها، لتبدأ علاقة تغير حساباته وتضعه في مواجهة مع عالمه العنيف.



12. السرب 2024

المخرج: أحمد نادر جلال

فيلم حربي مستوحى من أحداث حقيقية، يتناول مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، بما في ذلك حادث مقتل 21 مصريًا، والعملية العسكرية المصرية التي استهدفت مواقع تلك التنظيمات. يركز على المهام الأمنية والعسكرية والتضحيات في مواجهة الإرهاب.

13. ولاد رزق 3 2024

المخرج: طارق العريان

بعد ابتعاد الإخوة عن عالم الجريمة ومحاولتهم بدء حياة شرعية، تتعرض مصالحهم لضربة تجبرهم على العودة إلى السرقة. يخططون لتنفيذ عملية كبيرة للاستيلاء على ساعة ثمينة، لكن الخداع والمصالح المتضاربة يحولان المهمة إلى سلسلة من المواجهات والمفاجآت.