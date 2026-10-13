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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتح باب التقديم لورشة «صناعة المكان»

ورشة صناعة مكان
ورشة صناعة مكان
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فتح باب التقديم لورشة «صناعة المكان: تصميم الديكور وتطوير العالم البصري على الشاشة»، بالتعاون مع مشروع «كادر»، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (Cairo Industry Days)، في إطار الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تأتي الورشة في إطار اهتمام المهرجان بدعم صنّاع الأفلام والمتخصصين في مجالات الصورة وتصميم العوالم البصرية، وفتح مساحات جديدة لاستكشاف دور المكان في صناعة الحكاية وبناء المعنى على الشاشة.

وتركز الورشة على كيفية توظيف تصميم الديكور والأماكن والعناصر والأشياء والتفاصيل البصرية كأدوات سردية قادرة على التعبير عن الشخصيات والزمن والسياق الاجتماعي والعلاقات والهوية الثقافية، دون الاعتماد على الحوار وحده.

تفاصيل الورشة

وتنطلق الورشة من رؤية تعتبر المكان أكثر من مجرد خلفية للأحداث؛ إذ تتعامل معه باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية صناعة الحكاية، يمكن من خلاله بناء العالم الدرامي وإثراء التجربة البصرية والعاطفية للعمل.

كما تبحث في كيفية تحويل الخيارات المتعلقة بالمكان والديكور والأشياء والتفاصيل البصرية إلى عناصر فاعلة في السرد، تساهم في تشكيل هوية الفيلم وتعميق معانيه.

ومن خلال أمثلة عملية ودراسات حالة ونقاشات جماعية وتحليل مشاهد وتمارين بحثية وجانب تطبيقي عملي، يتعرف المشاركون على طرق البحث وبناء العوالم البصرية، وإعادة تصورها وتطويرها، إلى جانب كيفية تقييم المراجع التاريخية والبصرية وتحويل نتائج البحث إلى قرارات إبداعية في تصميم الديكور.

ويقدم الورشة مهندس الديكور السينمائي إسلام حسن، الذي يقود المشاركين في رحلة عملية لاستكشاف العلاقة بين المكان والشخصية والحكاية، وكيف يمكن للتصميم البصري أن يصبح أداة أساسية في بناء عالم الفيلم وتطوير رؤيته.

شروط التقديم

تستهدف الورشة مصممي الديكور، ومديري ومصممي المناظر، والمخرجين، وصنّاع الأفلام، والباحثين، والنقاد السينمائيين المهتمين باستكشاف دور المكان والعناصر البصرية في السرد.

ويشترط في المتقدمين:
1. أن يكون مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر.
2. ألا يقل عمره عن 18 عامًا وقت التقديم.
3. أن يمتلك خبرة سابقة في صناعة الأفلام أو السرد البصري، وبالأخص في مجالات تصميم الديكور، أو إدارة وتصميم المناظر، أو الإخراج، أو صناعة الأفلام، أو البحث، أو النقد السينمائي.

تُقام الورشة ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (Cairo Industry Days)، في إطار الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. ويلتزم المشاركون المقبولون بحضور الورشة كاملة والبرامج المرتبطة بها.

يتم التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المواد اللازمة من خلال الاستمارة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مع العلم أن الموعد النهائي للتقديم 20 أكتوبر 2026.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

يقام المهرجان سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وقد رسخ على مدار تاريخه مكانته كمنصة رئيسية للسينما المصرية والعربية والعالمية، تجمع بين العرض السينمائي والحوار الثقافي، وتدعم تطور صناعة السينما واكتشاف المواهب والمشروعات الجديدة.

عن مشروع «كادر»

«كادر» هو مشروع يُعنى بدعم وتطوير المواهب والممارسات الإبداعية في مجال السينما والصورة، من خلال توفير مساحات للتعلم والتبادل والتجريب، ودعم صنّاع الأفلام والمتخصصين في تطوير أدواتهم وممارساتهم الفنية والمهنية.

القاهرة السينمائي الدولي تصميم الديكور فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما أيام القاهرة لصناعة السينما

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