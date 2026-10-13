ذات والرداء الأحمر يجذب جمهور مسرح القاهرة للعرائس ويناقش قضايا الطفل والأسرة

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، يجذب العرض المسرحي «ذات والرداء الأحمر» جمهورًا من الأطفال والكبار على مسرح القاهرة للعرائس، من خلال حكاية مسرحية تتناول قضايا تمس واقع الطفل والأسرة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتكشف أحداث العرض مخاطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير انشغال الآباء وغياب المتابعة الأسرية على الأطفال، في معالجة مسرحية تجمع بين التشويق ومناقشة التحديات التي تواجه الأسرة في العالم الرقمي، وتسلط الضوء على أهمية التواصل بين الآباء والأبناء.

تفاصيل العرض

يأتي العرض ضمن اهتمام البيت الفني للمسرح بتقديم أعمال تتناول قضايا الطفل والأسرة، وتطرح موضوعات معاصرة بأسلوب فني يناسب مختلف الأعمار، ويجمع بين متعة المشاهدة ومناقشة القضايا المرتبطة بالحياة اليومية.

العرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، وبأداء صوتي لنخبة من نجوم الفن، تضم إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، إلى جانب الأداء الحركي لنخبة من نجوم مسرح القاهرة للعرائس.

ويُعرض «ذات والرداء الأحمر» يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على مسرح القاهرة للعرائس، بسعر تذكرة يبلغ 42 جنيهًا، مع إتاحة حجز حفلات صباحية خاصة للمدارس والحضانات، من خلال الحجز المسبق عبر المسرح.