مواعيد عرض فيلم "خروج آمن" بمهرجان الجونة

يخوض الفيلم المصري “خروج آمن” للمخرج محمد حماد عرضه الأول في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، باعتباره الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة، وذلك يوم 20 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

قصة فيلم خروج آمن

الفيلم الذي كتبَه وأخرجه محمد حماد، تدور أحداثه حول «سمعان»، شاب يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، بعدما شهد في طفولته واقعة ذبح والده، ليظل أسيرًا لذكريات وأوجاع لم تفارقه. لكن حدثًا جديدًا يطرأ على حياته، ويهدم الجدران التي شيّدها حول ألمه، ليضعه في مواجهة جديدة مع ماضيه وما تركه من ندوب.

ويأتي عرض «خروج آمن» في الجونة امتدادًا لرحلته الدولية، التي انطلقت من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حيث شهد عرضه العالمي الأول، وترشح لجائزة الجمهور، قبل أن يواصل حضوره في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية البارزة، من بينها مهرجانات شنغهاي ومونبلييه وبلجراد، وجولدن أبريكوت، وريو دي جانيرو. كما حظي الفيلم بترشيح لجائزة أفضل سيناريو ضمن جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA).

ومن خلال «خروج آمن»، يواصل محمد حماد اشتغاله على عوالم إنسانية ونفسية معقدة، مستعينًا بمجموعة من الوجوه التمثيلية الجديدة التي يمنحها الفيلم مساحة لإثبات موهبتها وتقديم تجارب أدائية لافتة.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد حماد، وإنتاج خلود سعد.