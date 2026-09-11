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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم الشناوي مخرجا لـ سهر الليالي 2

كريم الشناوي مخرجا ل «سهر الليالي 2»
كريم الشناوي مخرجا ل «سهر الليالي 2»
أوركيد سامي

أعلنت الشركة المنتجة عن التعاقد رسميًا مع المخرج كريم الشناوي لتولي إخراج فيلم "سهر الليالي ٢ " وذلك في خطوة جديدة ضمن التحضيرات للفيلم المنتظر، الذي يأتي بعد أكثر من عشرين عامًا على عرض الجزء الأول، أحد أبرز الأفلام في السينما المصرية المعاصرة.

ويأتي انضمام كريم الشناوي إلى المشروع مع انتقال الفيلم إلى مرحلة جديدة من التحضيرات، ليجمع "سهر الليالي ٢" للمرة الأولى بينه وبين السيناريست تامر حبيب، مؤلف الفيلم الأصلي والجزء الثاني، في تعاون سينمائي جديد يترقبه صُنّاع العمل بحماس كبير.

وعن توليه إخراج الفيلم، قال المخرج كريم الشناوي: التعامل مع عمل بحجم سهر الليالي مسؤولية استثنائية، وقرار قبولها لم يكن سهلا.

الفيلم الأصلي، الذي كتبه تامر حبيب وأخرجه هاني خليفة عام ٢٠٠٣، لم يكن مجرد نجاح جماهيري في وقته؛ بل أرسى مساحة نادرة في السينما المصرية، مساحة يتحدث فيها الناس عن علاقاتهم بصدق ودون تجميل، وبلغة قريبة من حياتهم اليومية. ما فعله هذا الفيلم من حيث إدارة الممثلين، وصدق الأداء، والإيقاع الذي جعل المشاهد يشعر أنه يجلس داخل الغرفة لا أمام الشاشة، أثّر في جيل كامل من صنّاع السينما، وأنا واحد منهم. ومن هنا تحديدًا يأتي حجم المسؤولية.

نحن لا نعيد تقديم الجزء الأول، ولا نكمل حكاياته. نحن نطرح السؤال نفسه على جيل جديد يحب ويتزوج ويختلف وينفصل بطريقة مختلفة تمامًا. تغيّر شكل العلاقات، وتغيّرت أدوات التواصل، وتغيّر ما يُقال وما يُخفى، لكن الحيرة الإنسانية في جوهرها واحدة. طموحنا أن نحافظ على تلك المساحة التي فتحها الفيلم الأصلي، وأن نملأها بحكايات وأسئلة تخص اللحظة التي نعيشها الآن.

العمل على نص للسيناريست تامر حبيب امتياز حقيقي، فهو من أكثر الكتّاب قدرة على الإمساك بتفاصيل العلاقات الإنسانية في مصر، وعودته إلى هذا العالم بعد أكثر من عشرين عامًا حدث في حد ذاته.

كريم الشناوي اخبار الفن نجوم الفن

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