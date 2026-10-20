قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع خام برنت رغم تجدد هجمات الفصائل اليمنية على منشآت الطاقة السعودية
بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية
الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض
أمين الفتوى: خطابات الرئيس السيسي تعكس بُعدًا روحيًا يتقاطع مع التصوف المعتدل
ناشط فلسطيني يطلب تدخل المحكمة العليا الأمريكية لتجنب اعتقاله وترحيله مجددًا
متحدث الوزراء: منتدى مصر يضع خطة عمل حتى 2030 لتلبية احتياجات المواطنين
بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم
هل يجوز قراءة آيات معينة من القرآن بنية الشفاء؟.. الإفتاء توضح حكم الرقية الشرعية
الكشف عن تويوتا جلانزا 2027 الجديدة بمحرك اقتصادي.. صور
المتهم كان يلهو بفرد خرطوش .. التحريات تكشف تفاصيل مقــ.تل طالبة في شبرا الخيمة
محمود مسلم: لم يرفض أي نائب حتى الآن إرسال قوات مصرية لدعم السعودية
وسط التوترات الإقليمية.. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين: حلمت بتجسيد حتشبسوت وشجرة الدر.. وكنت ممكن أبقى محامية

إلهام شاهين
إلهام شاهين
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عدد من الأدوار التي كانت تتمنى تجسيدها، إلى جانب حديثها عن المهن التي كان من الممكن أن تعمل بها لو لم تدخل مجال التمثيل.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها مع قناة النهار: «أنا ممثلة كويسة، أنا والله مش مغرورة خالص ده كلام طبعًا هزار، لكن أنا واثقة في نفسي إن أنا ممثلة درست وتعبت واشتغلت على نفسها كويس، فأنا أقدر أعمل أي دور وأي حاجة».

وأوضحت الفنانة أنها كانت تتمنى تقديم أعمال تاريخية تتناول شخصيات نسائية بارزة في تاريخ مصر، إلا أن بعض المشروعات التي عُرضت عليها لم تكتمل بسبب تكاليف الإنتاج.

وقالت: «كان نفسي أعمل حاجة مهمة عن تاريخ مصر، عن الملكات اللي حكموا مصر، كان مرة فيه فيلم عن حتشبسوت ومرة كان فيه مسلسل عن شجرة الدر والاتنين متحققوش إنتاجياً عشان التكلفة».

وتطرقت إلهام شاهين إلى طبيعتها الشخصية واهتمامها بالتفاصيل، مشيرة إلى أن أفراد أسرتها يرون أنها كانت ستناسبها مهن مثل التحقيق أو العمل بالنيابة، وقالت: «أهلي وإخواتي بيقولولي إنتي كان ممكن تطلعي محقق ووكيل نيابة لأني بقعد أسأل في التفاصيل والديتيلز أوي».

وأضافت أنها كانت من الممكن أن تعمل بالمحاماة، نظرًا لتمسكها بالقضايا التي تؤمن بها وحرصها على البحث في تفاصيلها، قائلة: «ممكن كنت أبقى محامي، عشان لما بيكون عندي قضية في دماغي بكون بكل حواسي وأبحث عن حيثيات صح وأفضل وراه مفيش حاجة تيأسني».

وأكدت إلهام شاهين تمسكها بالدفاع عن القضايا التي تؤمن بها، وفي مقدمتها المرأة والفن والوطن، قائلة: «أدافع عن المرأة وأدافع عن الفن وأدافع عن البلد، بدافع عن كل حاجة جميلة، الفن شيء جميل والمرأة أجمل حاجة في الكون، وبلدي مفيش أجمل منها في الدنيا».

إلهام شاهين اعمال إلهام شاهين أدوار الهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

هالاند

برشلونة يبدأ مفاوضات لضم هالاند من السيتي.. تفاصيل

تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق

تراجع أسعار البيض والسكر.. والزيت يرتفع 11 جنيه .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية اليوم

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

سعرالدولار اليوم

الأخضر وصل 54 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

قطع المياه ..صورة تعبيرية

تأجيل إصلاح خط مياه زهراء المعادي إلى مساء اليوم.. تعرف على المناطق المتأثرة

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد