إلهام شاهين: حلمت بتجسيد حتشبسوت وشجرة الدر.. وكنت ممكن أبقى محامية

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن عدد من الأدوار التي كانت تتمنى تجسيدها، إلى جانب حديثها عن المهن التي كان من الممكن أن تعمل بها لو لم تدخل مجال التمثيل.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها مع قناة النهار: «أنا ممثلة كويسة، أنا والله مش مغرورة خالص ده كلام طبعًا هزار، لكن أنا واثقة في نفسي إن أنا ممثلة درست وتعبت واشتغلت على نفسها كويس، فأنا أقدر أعمل أي دور وأي حاجة».

وأوضحت الفنانة أنها كانت تتمنى تقديم أعمال تاريخية تتناول شخصيات نسائية بارزة في تاريخ مصر، إلا أن بعض المشروعات التي عُرضت عليها لم تكتمل بسبب تكاليف الإنتاج.

وقالت: «كان نفسي أعمل حاجة مهمة عن تاريخ مصر، عن الملكات اللي حكموا مصر، كان مرة فيه فيلم عن حتشبسوت ومرة كان فيه مسلسل عن شجرة الدر والاتنين متحققوش إنتاجياً عشان التكلفة».

وتطرقت إلهام شاهين إلى طبيعتها الشخصية واهتمامها بالتفاصيل، مشيرة إلى أن أفراد أسرتها يرون أنها كانت ستناسبها مهن مثل التحقيق أو العمل بالنيابة، وقالت: «أهلي وإخواتي بيقولولي إنتي كان ممكن تطلعي محقق ووكيل نيابة لأني بقعد أسأل في التفاصيل والديتيلز أوي».

وأضافت أنها كانت من الممكن أن تعمل بالمحاماة، نظرًا لتمسكها بالقضايا التي تؤمن بها وحرصها على البحث في تفاصيلها، قائلة: «ممكن كنت أبقى محامي، عشان لما بيكون عندي قضية في دماغي بكون بكل حواسي وأبحث عن حيثيات صح وأفضل وراه مفيش حاجة تيأسني».

وأكدت إلهام شاهين تمسكها بالدفاع عن القضايا التي تؤمن بها، وفي مقدمتها المرأة والفن والوطن، قائلة: «أدافع عن المرأة وأدافع عن الفن وأدافع عن البلد، بدافع عن كل حاجة جميلة، الفن شيء جميل والمرأة أجمل حاجة في الكون، وبلدي مفيش أجمل منها في الدنيا».