براعم أوبرا الإسكندرية يحتفون بانتصارات أكتوبر

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أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مساء اليوم الاثنين، حفلًا فنيًا لبراعم مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وقدم فصل الكورال، تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، مجموعة من أشهر الأعمال الوطنية التي استحضرت بطولات أكتوبر المجيدة، وعكست مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

كما قدم فصل أوركسترا أطفال المركز، بقيادة وتدريب الدكتورة نيفين المحمودي، باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية، أظهر خلالها الأطفال ما يمتلكونه من مهارات أدائية وقدرات موسيقية واعدة.

وشارك فصل البيانو، تدريب مي عادل، بمجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية، إلى جانب مختارات من أعمال الموسيقار عمر خيرت.

جاء الحفل ليؤكد الدور الثقافي والفني الذي تهدف إليه دار الأوبرا المصرية في اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها وصقل مهاراتها، من خلال برامج تدريبية وعروض فنية تتيح للأجيال الجديدة الاحتكاك بالجمهور واكتساب الخبرات لمواصلة الإبداع.