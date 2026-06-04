البيت الأبيض: من يعتقد أن إيران تملك اليد العليا ناطق باسم الحرس الثوري

أكد البيت الأبيض، يوم الخميس أن أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم، أو ناطق باسم الحرس الثوري.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، كان الشرط الأولي لطهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة".

وأكد الحرس الثوري الإيراني: "لن تستقر المنطقة أبداً ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في لبنان".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفض حزب الله، يوم الخميس، اتفاق وقف إطلاق النار الأخير المُبرم بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، مطالباً بانسحاب إسرائيلي كامل.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وفقاً للسلطات المحلية، ومقتل جندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة في تبادل إطلاق النار، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال نعيم قاسم، زعيم حزب الله، في بيان مكتوب بُثّ على التلفزيون، إن اشتراط الاتفاق انسحاب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان تحت وطأة النيران يعني "الاستسلام والهزيمة وتحقيق أهداف العدو".