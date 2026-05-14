ممدوح موسى: عندي بيزنس خاص غير الفن.. وأحفادي أمتع حاجة في حياتي

أكد الإعلامي ممدوح موسى أنه يستغل فترات ابتعاده عن الشاشة في تجهيز مكتبته الإعلامية الخاصة، من خلال نقل أرشيفه القديم من الشرائط إلى وسائط حديثة، للحفاظ على تاريخه المهني.

“عندي شغل خاص بعيد عن الإعلام”

وأوضح "موسى" خلال برنامج كلام الناس المذاع علي MBC مصر، أنه يدير بعض الأعمال الخاصة بجانب مسيرته الإعلامية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساعده على تحقيق توازن بعيدًا عن المجال الفني والإعلامي.

“أحفادي هم الأهم”

وأشار إلى أن الجانب الأجمل في حياته حاليًا هو قضاء الوقت مع أحفاده، مؤكدًا أنهم يمثلون مصدر السعادة الأكبر بالنسبة له، قائلاً إن أي طلب منهم يأتي في مقدمة أولوياته.