استقالة رئيسة وزراء لاتفيا بعد تصدع ائتلافها الحكومي

أعلنت رئيسة وزراء لاتفيا المنتمية لتيار وسط اليمين، إيفيكا سيلينيا، استقالتها من منصبها اليوم الخميس، وذلك عقب سحب حزب "التقدميين" اليساري دعمه للحكومة.

جاء هذا الانهيار السياسي ردا على قرار سيلينيا إقالة وزير الدفاع أندريس سبرودس على خلفية حادثة سقوط طائرات مسيرة أوكرانية ضلت طريقها وأصابت منشآت نفطية في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية.

وفقد تحالف "الوحدة الجديدة" الذي تقوده سيلينيا غالبيته البرلمانية بعد انسحاب الشريك اليساري، رغم محاولتها سد الفراغ بتعيين العقيد في الجيش رايفيس ميلنيس وزيرا للدفاع. واتهمت سيلينيا خصومها بتقديم "المصالح الحزبية الضيقة" على المسؤولية الوطنية، واصفة الخطوة بأنها افتعال للأزمات في وقت حساس تمر به دول البلطيق.

وتأتي هذه الأزمة السياسية بينما تعيش لاتفيا حالة تأهب قصوى منذ الحرب الروسية-الأوكرانية، وسط مخاوف مستمرة من تداعيات الحرب على الجناح الشرقي لحلف الناتو.