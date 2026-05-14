شي وترامب يتعهدان بإنهاء المواجهة وتكريس الشراكة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الصينية-الأمريكية هي الأهم في العالم حاليا، مشددا على ضرورة إنجاح هذه العلاقة وتجنب المواجهة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مأدبة أقامها شي اليوم /الخميس/ بقاعة الشعب الكبرى ترحيبا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية أن شي أوضح خلال كلمته أن الجانبين اتفقا على بناء علاقة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والتعايش السلمي، مشيرا إلى أن مصير هذه العلاقات يؤثر على مصالح أكثر من 8 مليارات إنسان حول العالم، ما يفرض على البلدين مسؤولية تاريخية لتوجيه العلاقات نحو الاتجاه الصحيح.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاته مع الجانب الصيني بالـ "إيجابية والبناءة"، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين واشنطن وبكين لخلق مستقبل أفضل للعالم، باعتبارهما القوتين الأكثر تأثيرا على الساحة الدولية.