قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجديد حبس عاطل بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء بالجيزة
تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بحصر أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبات التغذية المدرسية
مكسب كبير.. فرج عامر يدافع عن زيزو بعد تراجع مستواه مع الأهلي
«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار
لاعب يصعب تقييمه.. تصريحات مثيرة من طارق السيد عن شيكوبانزا
اليوم.. وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في البحيرة لحضور فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح
وزير الزراعة يوقع بروتوكولا للتحسين الوراثي وتكويد الماشية بالتعاون مع الخدمة الوطنية والقطاع الخاص
عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها
هل يعفى الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية حال نشر معلومات خاطئة.. القانون يجيب
الهلال الأحمر يطلق القافلة 193 لدعم أهالي غزة
الأهلي الأفضل.. ضياء السيد: الدوري لم يُحسم بعد والمنافسة مازالت مستمرة
إيران على رأس الأولويات.. ترامب يزور الصين في الفترة بين 13 إلى 15 مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

انفراجة سكنية.. كل ما تريد معرفته عن الايجار التمليكي

انفراجة سكنية.. كل ما تريد معرفته عن الايجار التمليكي
انفراجة سكنية.. كل ما تريد معرفته عن الايجار التمليكي
ولاء عادل

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن واحدة من أبرز المبادرات السكنية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، وهي مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، في محاولة لتخفيف أعباء السكن عن المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعل امتلاك شقة حلمًا صعب التحقيق بالنسبة للكثير من الأسر، وهو ما دفع الدولة للبحث عن بدائل أكثر مرونة تضمن توفير سكن مناسب دون الحاجة إلى مقدمات مالية كبيرة.

الحكومة تتحرك لتوسيع مظلة الإسكان

في هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية متكاملة لمشروع الإسكان الإيجاري، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا.

وأكدت الحكومة أن المشروع الجديد لا يهدف فقط إلى توفير وحدات سكنية، بل يسعى أيضًا إلى تنظيم سوق الإسكان وتقديم حلول عملية للفئات التي تواجه صعوبة في شراء شقق بنظام التمليك التقليدي.

ما المقصود بالإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل دفع إيجار شهري لفترة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الأقساط المتفق عليها.

ويتميز هذا النظام بأنه يمنح المستفيد فرصة السكن الفوري، مع تقليل الأعباء المالية التي تفرضها أنظمة التمليك التقليدية، والتي تتطلب في كثير من الأحيان مقدمات مرتفعة لا تتناسب مع دخول أغلب المواطنين.

أبرز مميزات شقق الإيجار التمليكي 2026

يحمل المشروع عددًا من المزايا التي تجعله من أكثر المشروعات السكنية المنتظرة، ومن أهمها:

عدم دفع مقدم حجز

أعلنت الحكومة أن الوحدات المطروحة ستكون بدون مقدم، وهو ما يخفف الضغط المالي على المواطنين ويمنح فرصة أكبر للشباب للحصول على سكن مناسب.

تسليم فوري للوحدات

سيتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية فور التعاقد، مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية وفق نظام محدد.

فترات سداد طويلة

يعتمد المشروع على عقود إيجار ممتدة لسنوات طويلة، بما يسمح بتقسيط قيمة الوحدة بصورة مريحة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

إمكانية التملك مستقبلًا

يتيح النظام للمواطن فرصة تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة السداد، خاصة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية للأسرة.

طرح آلاف الوحدات بالمحافظات

ومن المقرر أن يشمل الطرح الأول للمشروع ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، يتم توزيعها على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

كما تعمل الجهات المختصة على وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي تلاعب في إجراءات الحجز.

تفاصيل خطة الإسكان الإيجاري

تشمل الخطة التنفيذية للمشروع عدة محاور رئيسية، أبرزها:

  • تحديد عدد الوحدات السكنية ومواقعها.
  • توزيع الوحدات على المحافظات وفق الاحتياجات السكانية.
  • وضع شروط واضحة للحجز والتقديم.
  • تحديد الفئات المستهدفة بالمشروع.
  • وضع أنظمة سداد مرنة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
  • إعداد جدول زمني للتنفيذ والتسليم.
  • متابعة إدارة المشروع من خلال الجهات المختصة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

من هم المستفيدون من المشروع؟

تسعى الدولة من خلال مشروع الإيجار التمليكي إلى دعم عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن سكن مناسب بأسعار ميسرة، ومن أبرز الفئات المستهدفة:

  • الشباب المقبلون على الزواج.
  • محدودو الدخل.
  • متوسّطو الدخل.
  • الأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية.
  • المواطنون غير القادرين على شراء شقق بنظام التمويل التقليدي.

أهداف الدولة من طرح الإسكان الإيجاري

تسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أهمها:

  • توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
  • تقليل الضغط على سوق شراء العقارات.
  • تقديم حلول مرنة لأزمة السكن.
  • تعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السكني.
  • الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستغلة.
  • دعم استقرار الأسر والشباب.

متى يبدأ التقديم على شقق الإيجار التمليكي؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب الحجز أو تفاصيل التقديم، حيث لا تزال الخطة في مراحلها النهائية، ومن المنتظر الكشف قريبًا عن جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالحجز والسداد.

ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن المشروع، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول سكنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وسط توقعات بأن يمثل نظام الإيجار التمليكي خطوة مهمة نحو تخفيف أزمة الإسكان في مصر.

الايجار التمليكي الإيجار التمليكي الإيجار الايجار التمليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء الكارت

سبب ظهور المديونية في عداد الكهرباء الكارت عند الشحن

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

وحدات سكنية

رابط حجز شقق سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل بدون أخطاء

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

مشروعات صغيرة

احذر.. مخالفتان قد تسقطان تمويل مشروعك بأمر القانون

حبس

احذر.. الحبس لمزوري الشهادات الطبية بالقانون

السيارات الكهربائية

نواب: التحول للسيارات الكهربائية خطوة لإعادة تشكيل منظومة النقل وترشيد الإنفاق

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ
فيتامينات B.. وقود الجسم ودعم الأعصاب والدماغ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد