انفراجة سكنية.. كل ما تريد معرفته عن الايجار التمليكي

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن واحدة من أبرز المبادرات السكنية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، وهي مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، في محاولة لتخفيف أعباء السكن عن المواطنين، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه السوق العقاري ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الوحدات السكنية، ما جعل امتلاك شقة حلمًا صعب التحقيق بالنسبة للكثير من الأسر، وهو ما دفع الدولة للبحث عن بدائل أكثر مرونة تضمن توفير سكن مناسب دون الحاجة إلى مقدمات مالية كبيرة.

الحكومة تتحرك لتوسيع مظلة الإسكان

في هذا الإطار، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية متكاملة لمشروع الإسكان الإيجاري، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا.

وأكدت الحكومة أن المشروع الجديد لا يهدف فقط إلى توفير وحدات سكنية، بل يسعى أيضًا إلى تنظيم سوق الإسكان وتقديم حلول عملية للفئات التي تواجه صعوبة في شراء شقق بنظام التمليك التقليدي.

ما المقصود بالإيجار التمليكي؟

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل دفع إيجار شهري لفترة زمنية محددة، على أن تنتقل ملكية الوحدة إليه بعد انتهاء مدة التعاقد وسداد الأقساط المتفق عليها.

ويتميز هذا النظام بأنه يمنح المستفيد فرصة السكن الفوري، مع تقليل الأعباء المالية التي تفرضها أنظمة التمليك التقليدية، والتي تتطلب في كثير من الأحيان مقدمات مرتفعة لا تتناسب مع دخول أغلب المواطنين.

أبرز مميزات شقق الإيجار التمليكي 2026

يحمل المشروع عددًا من المزايا التي تجعله من أكثر المشروعات السكنية المنتظرة، ومن أهمها:

عدم دفع مقدم حجز

أعلنت الحكومة أن الوحدات المطروحة ستكون بدون مقدم، وهو ما يخفف الضغط المالي على المواطنين ويمنح فرصة أكبر للشباب للحصول على سكن مناسب.

تسليم فوري للوحدات

سيتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية فور التعاقد، مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية وفق نظام محدد.

فترات سداد طويلة

يعتمد المشروع على عقود إيجار ممتدة لسنوات طويلة، بما يسمح بتقسيط قيمة الوحدة بصورة مريحة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

إمكانية التملك مستقبلًا

يتيح النظام للمواطن فرصة تملك الوحدة بشكل كامل بعد انتهاء مدة السداد، خاصة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية للأسرة.

طرح آلاف الوحدات بالمحافظات

ومن المقرر أن يشمل الطرح الأول للمشروع ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية، يتم توزيعها على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

كما تعمل الجهات المختصة على وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي تلاعب في إجراءات الحجز.

تفاصيل خطة الإسكان الإيجاري

تشمل الخطة التنفيذية للمشروع عدة محاور رئيسية، أبرزها:

تحديد عدد الوحدات السكنية ومواقعها.

توزيع الوحدات على المحافظات وفق الاحتياجات السكانية.

وضع شروط واضحة للحجز والتقديم.

تحديد الفئات المستهدفة بالمشروع.

وضع أنظمة سداد مرنة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

إعداد جدول زمني للتنفيذ والتسليم.

متابعة إدارة المشروع من خلال الجهات المختصة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

من هم المستفيدون من المشروع؟

تسعى الدولة من خلال مشروع الإيجار التمليكي إلى دعم عدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن سكن مناسب بأسعار ميسرة، ومن أبرز الفئات المستهدفة:

الشباب المقبلون على الزواج.

محدودو الدخل.

متوسّطو الدخل.

الأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية.

المواطنون غير القادرين على شراء شقق بنظام التمويل التقليدي.

أهداف الدولة من طرح الإسكان الإيجاري

تسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، أهمها:

توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

تقليل الضغط على سوق شراء العقارات.

تقديم حلول مرنة لأزمة السكن.

تعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السكني.

الاستفادة من الوحدات السكنية غير المستغلة.

دعم استقرار الأسر والشباب.

متى يبدأ التقديم على شقق الإيجار التمليكي؟

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب الحجز أو تفاصيل التقديم، حيث لا تزال الخطة في مراحلها النهائية، ومن المنتظر الكشف قريبًا عن جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالحجز والسداد.

ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن المشروع، خاصة مع تزايد الحاجة إلى حلول سكنية جديدة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وسط توقعات بأن يمثل نظام الإيجار التمليكي خطوة مهمة نحو تخفيف أزمة الإسكان في مصر.