محافظ مطروح: إعادة المظهر الحضاري لطريق الأمل واستكمال تطوير مداخل مدينة مرسى مطروح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، يرافقه إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسى مطروح، شارع الكورنيش بمنطقة باب البحر، وطريق الأمل لمتابعة مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بالمنطقة، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية.

سرعة رفع المخلفات

ووجه محافظ مطروح بسرعة رفع المخلفات والقمامة بمنطقة باب البحر، مع تكثيف أعمال النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بما يليق بمدينة مرسى مطروح باعتبارها واجهة سياحية متميزة.

استكمال شارع الأمل

كما وجه المحافظ لمديرية الطرق وإدارة المرور بسرعة دراسة استكمال وتوصيل ورصف نهاية شارع الأمل بالكورنيش الجديد شرق المدينة حتى شارع علم الروم، بما يسهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف.

استكمال السور

وأكد محافظ مطروح خلال الجولة ضرورة متابعة استكمال تنفيذ سور حديدى أو بلوك مناسب على طول الطريق من بوابة الكيلو 8 لإنشاء حارة بطيئة وعزل الورش، حفاظًا على الشكل الحضاري لمدخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية والسلامة للمواطنين والزائرين.