الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شاكيرا تعود بأغنية Dai مع Burna Boy استعدادًا لكأس العالم 2026

شاكيرا تعود لأجواء المونديال بأغنية Dai Dai مع Burna Boy استعدادًا لكأس العالم 2026
شاكيرا تعود لأجواء المونديال بأغنية Dai Dai مع Burna Boy استعدادًا لكأس العالم 2026
أوركيد سامي

عادت النجمة العالمية Shakira إلى أجواء الحماس الكروي من جديد، بعدما طرحت أغنيتها الجديدة «Dai Dai» بالتعاون مع نجم الأفروبيتس النيجيري Burna Boy، والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، في عمل موسيقي يجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية بطابع احتفالي عالمي.

وشاركت شاكيرا جمهورها مقاطع من الأغنية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع طرحها رسميًا على المنصات الموسيقية، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا من عشاق كرة القدم والموسيقى حول العالم، خاصة مع عودتها مجددًا إلى أجواء أغاني كأس العالم بعد النجاح التاريخي الذي حققته بأغنية «Waka Waka» في مونديال 2010.

وتحمل أغنية «Dai Dai» طابعًا موسيقيًا متنوعًا يمزج بين أسلوب شاكيرا اللاتيني الشهير وإيقاعات Burna Boy المستوحاة من موسيقى الأفروبيتس، في تجربة فنية متعددة الثقافات واللغات، تعكس أجواء البطولة العالمية والدول المشاركة فيها.

وخلال كلمات الأغنية، تستعرض شاكيرا أسماء عدد من المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، من بينها البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، كولومبيا، إلى جانب المكسيك، اليابان، كوريا الجنوبية، وهولندا، في محاولة لخلق أجواء جماهيرية مرتبطة بروح المونديال.

كما يتبادل النجمان المقاطع الغنائية في الأغنية قبل أن يجتمعا في دويتو موسيقي يجسد حالة الانسجام بين الموسيقى اللاتينية والإيقاعات الأفريقية، وهو ما اعتبره كثيرون أحد أبرز عناصر التميز في العمل.

وكانت شاكيرا قد أثارت حماس جمهورها مؤخرًا بعدما نشرت فيديو ترويجيًا ظهرت خلاله وهي ترقص داخل Maracanã Stadium، على أنغام جزء من كلمات الأغنية، التي تضمنت رسالة تحفيزية تقول: «هنا مكانك الحقيقي.. وما كسرك يومًا جعلك أقوى».

وتأتي عودة شاكيرا إلى أجواء كأس العالم بعد سنوات من النجاح الاستثنائي الذي حققته أغنية Waka Waka (This Time for Africa)، والتي أصبحت واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بتاريخ بطولات كأس العالم.

وفي سياق متصل، تستعد شاكيرا للمشاركة في أول عرض استعراضي يقام بين شوطي نهائي كأس العالم، إلى جانب Madonna وفرقة BTS، خلال المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو 2026 على ملعب MetLife Stadium.

ويُقام العرض بإشراف Chris Martin، ضمن مبادرة لدعم صندوق FIFA Global Citizen Education Fund، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار لدعم تعليم الأطفال وتوفير فرص ممارسة كرة القدم حول العالم.

ومن ناحية أخرى، تستمر الشركات الراعية للمونديال في طرح أعمال موسيقية مرتبطة بالبطولة، حيث كشفت Coca-Cola مؤخرًا عن نسخة جديدة من أغنية Jump، بمشاركة J Balvin وTravis Barker وAmber Mark، بالإضافة إلى عازف الجيتار Steve Vai.

وأكد J Balvin في تصريحات صحفية أنه أضاف لمسات لاتينية وكلمات جديدة باللغة الإسبانية على الأغنية الأصلية، إلى جانب دمج عناصر من الفانك البرازيلي والهيب هوب، ليمنحها أجواء تناسب حماس كرة القدم والمونديال.

ويقام 2026 FIFA World Cup بتنظيم مشترك بين United States وCanada وMexico، على أن تنطلق منافساته خلال صيف 2026 وسط ترقب عالمي كبير للبطولة الأكبر في تاريخ كأس العالم.


 

